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Новый вектор у чужан

Новый вектор у чужан

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Комментарии
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Александр Рус
тварь ишачья,пора уже твою башку пидараса познакомить с кувалдой
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2 час.
Аудрюс
Что-бы быть уверенным надо знать факты! А обвинять на догадках... Это как у англосаксов это их &quot;highly likely&quot;!
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2 час.
Александр Батт
Законы должны строго исполняться.
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1 час.

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