АМАРАНТ "Киргизы - первый пошел!" Власти Бишкека объявили о нежелательности поездок в РФ. В связи с принятыми драконовскими мерами.
Новый вектор у чужан
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рус
тварь ишачья,пора уже твою башку пидараса познакомить с кувалдой
Ответить
2 час.
Аудрюс
Что-бы быть уверенным надо знать факты! А обвинять на догадках... Это как у англосаксов это их "highly likely"!
Ответить
2 час.
Александр Батт
Законы должны строго исполняться.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии