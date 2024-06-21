Metallica анонсом концерта на русском языке спровоцировала битву фанов

Группа Metallica анонсировала свой предстоящий виртуальный концерт на русском языке. Часть фанатов категорически раскритиковала музыкантов за это, остальные констатировали, что музыка не имеет границ.
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