Появились кадры с места ранения Рогозина и Хоценко

В распоряжении «Известий» появились кадры с места обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донецка, где 22 декабря были ранены экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко.