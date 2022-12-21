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Появились кадры с места ранения Рогозина и Хоценко

Появились кадры с места ранения Рогозина и Хоценко

В распоряжении «Известий» появились кадры с места обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донецка, где 22 декабря были ранены экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко.

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