СВО- все плюсы

Виктор Онегин

А кто на кого нападал? Геноцид своего народа начал Киев тому свидетельствуют руины домов ДНР и ЛНР. потом затянувшееся принятие РФ этих республик по воле НАРОДА этих республик в состав РФ(вот тут необходимо обвинять правительство РФ в мозгодолбстве. А затем ОФИЦИАЛЬНО: "Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи." Ни какого нападения не было. Вы Сергей неверно трактуете ситуацию,как и Ваши оппоненты. А вот обновление санкций против России и является началом войны. Россия кому нибудь объявляла санкции? Любые санкции ведут к обнищанию и вымиранию народа и являются геноцидом.