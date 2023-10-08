Спецоперация России: факты против домыслов Почему спецоперация была неизбежна? Еще в 2007 г. в своей знаменитой «Мюнхенской речи» Владимир Путин обозначил базовое несовпадение национальных интересов России и однополярной политики Запада, направленной на подчинение своему тотальному влиянию всех стран и народов: «Для современного мира однополярная модель не только неприемлема,.
СВО- все плюсы
Комментарии
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Виктор Онегин
А кто на кого нападал? Геноцид своего народа начал Киев тому свидетельствуют руины домов ДНР и ЛНР. потом затянувшееся принятие РФ этих республик по воле НАРОДА этих республик в состав РФ(вот тут необходимо обвинять правительство РФ в мозгодолбстве. А затем ОФИЦИАЛЬНО: "Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи." Ни какого нападения не было. Вы Сергей неверно трактуете ситуацию,как и Ваши оппоненты. А вот обновление санкций против России и является началом войны. Россия кому нибудь объявляла санкции? Любые санкции ведут к обнищанию и вымиранию народа и являются геноцидом.
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1 д.
Natalia Nikonorova
Израиль решил, что ему с нацистами по пути!!! Уже почти зиговать начали. В холокосте чуть ли ни самих евреев обвиняют. В чем сила, брат, - в правде. Будут забывать свою историю, придется вспомнить чужую.
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1 д.
Татьяна Дугиль
А ведь есть аргумент и такое: "Если видишь, что драки не избежать, - бей первым!"
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19 час.
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