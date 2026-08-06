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Zero Hedge

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The COVID Lockdowns Gave America A Glimpse Of Socialism

The COVID Lockdowns Gave America A Glimpse Of Socialism

The COVID Lockdowns Gave America A Glimpse Of Socialism Authored by Mark Gianniny via RealClearMarkets, The next time a candidate promises that greater government control will make life safer, fairer and more secure, Americans should remember 2020.

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