The COVID Lockdowns Gave America A Glimpse Of Socialism Authored by Mark Gianniny via RealClearMarkets, The next time a candidate promises that greater government control will make life safer, fairer and more secure, Americans should remember 2020.
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