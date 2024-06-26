Сергей Собянин: К 2030 году Москва станет городом с практически нулевой безработицей

Сегодня Москва - это город с практически нулевой безработицей и растущей потребностью в кадрах. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что экосистема Москвы будет дополнена центром обучения "Профессии будущего" в Печатниках, который станет крупнейшим подобным центром в России с собственной практикой и производственными площадками.