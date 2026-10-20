Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, возразила против предложения Германии ограничить туристические визы для россиян территорией выдавшей их страны, сообщает Rapporteur со ссылкой на документ.
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