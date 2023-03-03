Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    Предлагаю Владимиру Писарскому поработать в поле на прополке 12 часов на недельку или в мехцеху с тем же графиком у с...Писарский о зарпл...
  • Валентин Воробьев
    Дзюба - птица говорун. Играл бы лучше. Или вообще пошел на...«Не считаю слова ...
  • Андрей Солдатов
    Ну что ж, будем ждать. Надеюсь бой будет интересным. Я уже и UFC Fight Pass проплатил ( по подписке огонь, почти бесп...Стерлинг сообщил,...

Гурьянов забросил 1-ю шайбу за «Монреаль», прервав безголевую серию из 23 игр. У него 3+7 в сезоне

Гурьянов забросил 1-ю шайбу за «Монреаль», прервав безголевую серию из 23 игр. У него 3+7 в сезоне

Денис Гурьянов забросил 1-ю шайбу за «Монреаль», прервав безголевую серию из 23 игр. Форвард отличился в своем втором матче за «Канадиенс» – против «Лос-Анджелеса» (2:3).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх