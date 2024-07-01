План управления пастбищами может стать новым обязательством для местных властей

Местные власти могут обязать составить план управления лугами и увеличить площадь этих земель, говорится в документе, составленном профильным министерством, которое предложит на общественные консультации законодательную инициативу по управлению лугами и пастбищами.
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