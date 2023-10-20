Пентагон: Ракеты ATACMS будут применяться в пределах территории Украины

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС Соединенных Штатов Патрик Райдер заявил, что направленные украинским войскам тактические баллистические ракеты ATACMS должны использоваться исключительно в пределах суверенной территории киевского режима.
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