Как обмен Фогеля связан с урегулированием на Украине

Эксперты оценили влияние сделки по Фогелю на урегулирование украинского кризиса @ REUTERS/Kevin Lamarque Tекст: Анастасия Куликова Американец Марк Фогель, осужденный в России на 14 лет, освобожден и отправлен в США.
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