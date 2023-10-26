Украина и Россия ведут переговоры во время войны по ряду вопросов, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Россия и Украина ведут переговоры во время войны — The Washington Post
Комментарии
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Ольга Козина
Мне бы тоже хотелось узнать, что за детей хотят вернуть родителям и что это за родители???
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4 д.
людмила иванова
Только уполномоченный долен вести ти переговоры. И отчитываться за каждого человека
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4 д.
Лев Добрый
Эти дети из Детских домов ЛДНР, эти республики новые регионы России, бандеровцы какое отношение имеют к ним? 👀😱👈😜
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4 д.
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