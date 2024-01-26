Приготовьте эти кексы с бананами и овсянкой на завтрак

Они так же питательны, как и овсянкаПечёные овсяные лепёшки не зря находятся в центре внимания TikTok — это как нежный, пушистый торт на завтрак, но без масла, рафинированной муки и сахара, которые есть в обычном десертном торте.
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