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Приготовьте эти кексы с бананами и овсянкой на завтрак

Приготовьте эти кексы с бананами и овсянкой на завтрак

Они так же питательны, как и овсянкаПечёные овсяные лепёшки не зря находятся в центре внимания TikTok — это как нежный, пушистый торт на завтрак, но без масла, рафинированной муки и сахара, которые есть в обычном десертном торте.

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