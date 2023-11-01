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В Госдуме разразился скандал

В Госдуме разразился скандал

Депутаты отказались работать за 800 тыс. рублей и покинули зал прямо во время заседания Судя по всему размер заработной платы не устраивают народных избранников, заседающих в Госдуме.

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Комментарии
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Иван Иванов
В думятнике человек 15 депутатов, остальные бездельники!!!!!!!!!
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2 д.
ИИ
Иван Иванов
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2 д.
СА
Сергей Андросов
Значит будут работать на Колыме без слова тысяч! Разогнать дармоедов и набрать новых!😂
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2 д.

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