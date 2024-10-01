Политика как он...
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Политика как она есть

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Рютте стал 14-м генсеком НАТО

Рютте стал 14-м генсеком НАТО

Экс-премьер Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив норвежца Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост рекордные 10 лет.

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