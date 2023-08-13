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«Лучшее место, которое технически доступно на сезон-2024 – это «Мерседес». Лоренс Барретто – о будущем Льюиса Хэмилтона

Журналист официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто высказался о переговорах Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» по новому контракту.

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