В районе ХМАО после реконструкции откроется поликлиника

В Березово (ХМАО) 29 июля откроют поликлинику после реконструкции. Решение приняли на совещании главы района Руслана Александрова с замгубернатора Азатом Ислаевым и директором департамента здравоохранения округа Алексеем Добровольским.
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