Крис Хемсворт берет на себя частичную вину за “Тор: Любовь и гром”, говоря, чт...

Крис Хемсворт берет на себя частичную вину за “Тор: Любовь и гром”, говоря, что он увлекся импровизациейБудущее Криса Хемсворта, как асгардианца, неясно, но Variety сообщает, что австралийский актер, который сыграет нового большого злодея в “Фуриосе: Сага о Безумном Максе”, недавно дал интервью журналу Vanity Fair, в котором взял на себя вину… источник.