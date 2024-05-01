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Крис Хемсворт берет на себя частичную вину за “Тор: Любовь и гром”, говоря, чт...

Крис Хемсворт берет на себя частичную вину за “Тор: Любовь и гром”, говоря, чт...

Крис Хемсворт берет на себя частичную вину за “Тор: Любовь и гром”, говоря, что он увлекся импровизациейБудущее Криса Хемсворта, как асгардианца, неясно, но Variety сообщает, что австралийский актер, который сыграет нового большого злодея в “Фуриосе: Сага о Безумном Максе”, недавно дал интервью журналу Vanity Fair, в котором взял на себя вину… источник.

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