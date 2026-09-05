Лавров: народ видит в СВО задачу по подавлению нацизма

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Народ России рассматривает специальную военную операцию как задачу по подавлению нацизма, на Украине он возрождается в концентрированном виде.
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