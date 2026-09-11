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Царьград

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МВД Узбекистана внедрит услуги телохранителей для туристов

МВД Узбекистана внедрит услуги телохранителей для туристов

МВД Узбекистана предложило услуги телохранителей для безопасности туристов. Инициатива обсуждена начальником департамента охраны Кобилом Шодибековым и зампредом Комитета по туризму Сухробжоном Бобокалоновым.

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