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Сергей Барбашев: «В России самое сложное для хоккеиста – предсезонка. День сурка: закрыт на базе, бесполезные забеги, нон-стоп одно и тоже пару месяцев»

– В России самое сложное для хоккеиста – предсезонная подготовка. Остальное все легко (смеется).  Перед сезоном идет бешеная подготовка.

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