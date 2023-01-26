Залужный заявил, что обсудил с руководством Пентагона принятие новой техники на вооружение ВСУ

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что обсудил с руководством Пентагона принятие новой тяжелой техники западного производства на вооружение украинской армии.
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