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Залужный заявил, что обсудил с руководством Пентагона принятие новой техники на вооружение ВСУ

Залужный заявил, что обсудил с руководством Пентагона принятие новой техники на вооружение ВСУ

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что обсудил с руководством Пентагона принятие новой тяжелой техники западного производства на вооружение украинской армии.

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