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Царьград

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Огненный ад: русская армия разнесла цех по производству БПЛА ВСУ "Геранями"

Огненный ад: русская армия разнесла цех по производству БПЛА ВСУ "Геранями"

В результате высокоточного удара уничтожено производство беспилотников в Харьковской области.Армия России в ночи нанесла высокоточный удар по двум военным объектам ВСУ в Харьковской области.

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