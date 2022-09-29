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Военнослужащие по контракту, прибывшие в части армейского корпуса Северного флота, совершенствуют свои навыки на Заполярных полигонах

Военнослужащие по контракту, прибывшие в части армейского корпуса Северного флота, совершенствуют свои навыки на Заполярных полигонах

Занятия с военнослужащими по контракту проводят боевые офицеры — ветераны боевых действий и участники специальной военной операции.

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