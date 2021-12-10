Друзья, привет!Ищу человека для проектной работы в команде медиагруппы «Хакнем».Кто умеет строить диаграммы Ганта в профессиональных программах (типо Microsoft project)? Ищем человека на удалённую работу в команде Нужно будет: погрузиться в крутые проекты по созданию медиа-сообществ для очень интересных клиентов; cпрогнозировать плановые сроки проекта и фиксировать фактические; нужен человек, который сможет контролировать этапы работ и напоминать о сроках; следить за условиями договора и заранее сообщать о возможных отклонениях от срока по каждому этапу работ; работа не на полное время, примерно 4 часа в неделю (зависит от ваших знаний профессиональных программ, типо Microsoft project), 2-3 месяца идёт каждый проект.