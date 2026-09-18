На Украине прирезали видного Ичкерийца

Хаважи Амаев, широко известный в узких (запрещенных в России) ЛГБТ-кругах как Зумсо Шишани. Не «погиб», не «пал за незалежную» — зарезан на кухне съёмной квартиры, найден у холодильника, в луже крови.
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