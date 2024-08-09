"За просёр Генштаба и разведки мы скажем, когда все закончится." (Яна Поплавская)

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

А я не согласен. Ни с Яной Поплавской, которую очень уважаю. Ни с автором. И с автором - в первую очередь. Если бы всякий штатский во времена всех войн России не просто свое мнение имел, но и пытался бы его провести в жизнь...России уже не было бы.. Ладно ,- Поплавская, она ЖЕНЩИНА, и может говорить то, что думает! Но, - автор?!!! Был бы он хотя бы писарем при Генштабе, я, возможно и прислушался бы краем уха . Но!!!! Не зная стратегии, совать свой нос диванного фельдмаршала даже в тактику?!!! Это не достойно мужчины. Автор, к примеру, знает, что сейчас под Курском перемалывается в пыль и фарш для червей ВЕСЬ боеспособный резерв рУины?! Нет?! Так какого хрена ты рот открываешь на военных?! Чем закончится "Курский эксперимент" зелебобика - мы ещё увидим, но судить о нем сейчас - это попахивает госизменой. Диванные маршалам сейчас нужно сидеть смирно на пятой точке и НЕ МЯУКАТЬ!