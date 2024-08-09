Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"За просёр Генштаба и разведки мы скажем, когда все закончится." (Яна Поплавская)

"За просёр Генштаба и разведки мы скажем, когда все закончится." (Яна Поплавская)

Вот хороший человек Яна Поплавская. И Красная Шапочка из нее получилась. И волонтер отменный. И мама бойца-добровольца.

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Комментарии
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Александр Денисов
Там вначале статьи &quot;петушок&quot; что то прокукарекал..., ну ему за это &quot;просо&quot; насыпят... У любого взрослого гражданина страны эти же вопросы на языке, что и в статье, только эпитеты сильно матерные... посему, воздержусь...
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5 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
А я не согласен. Ни с Яной Поплавской, которую очень уважаю. Ни с автором. И с автором - в первую очередь. Если бы всякий штатский во времена всех войн России не просто свое мнение имел, но и пытался бы его провести в жизнь...России уже не было бы..  Ладно ,- Поплавская, она ЖЕНЩИНА, и может говорить то, что думает! Но, - автор?!!! Был бы он хотя бы писарем при Генштабе, я, возможно и прислушался бы краем уха . Но!!!! Не зная стратегии, совать свой нос диванного фельдмаршала даже в тактику?!!! Это не достойно мужчины. Автор, к примеру, знает, что сейчас под Курском перемалывается в пыль и фарш для червей ВЕСЬ боеспособный резерв рУины?! Нет?! Так какого хрена ты рот открываешь на военных?! Чем закончится &quot;Курский эксперимент&quot; зелебобика - мы ещё увидим, но судить о нем сейчас - это попахивает госизменой. Диванные маршалам сейчас нужно сидеть смирно на пятой точке и НЕ МЯУКАТЬ!
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4 час.

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