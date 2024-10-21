«Элита России ведет себя разгульно на фоне боевых действий»: Делягин

Говоря о поведении российской элиты следует вспомнить, как именно они формировались. Подготовка таких людей чем-то напоминала турецкий корпус янычар: детей в шесть лет забирали из семьи и отправляли в специальные школы, где их не воспитывали, а дрессировали.
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