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Владимирские новости

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Владимирская область завершила второй день голосования

Владимирская область завершила второй день голосования

Второй день голосования во Владимирской области завершен, завтра последний этап выборов депутатов Госдумы, Заксобрания области и местных советов.

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