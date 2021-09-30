Ридли Скотт рассказал о планах по съемкам сиквела «Гладиатора»

Британский кинорежиссер Ридли Скотт поделился планами по созданию сиквела фильма «Гладиатор». В интервью изданию Empire режиссер сообщил, что будет готов приступить к съемкам продолжения своей картины по завершении съемок фильма о Наполеоне.
Британский кинорежиссер Ридли Скотт поделился планами по созданию сиквела фильма «Гладиатор». В интервью изданию Empire режиссер сообщил, что будет готов приступить к съемкам продолжения своей картины по завершении съемок фильма о Наполеоне.
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