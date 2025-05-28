В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Рендер «Ахмат Тауэр» / © Горпроект Как сообщило ТАСС, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направит 2,5 миллиарда рублей на возобновление строительства многофункционального комплекса «Ахмат Тауэр», возведение которого заморозили в 2017 году, сразу после забуривания свай.