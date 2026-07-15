«Мне не деньги от вас нужны, а участие!» – обижается мать— Тамара, ты мне объясни, твой муж вообще мужик или кто? Ну неужели так трудно приехать и собрать шкаф? Схема есть, все инструменты в наличии, тут работы на час-полтора… Я не так часто его о чем-то прошу… Тамара прикрыла глаза.