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«Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» в первом домашнем матче, «Питтсбург» — с «Чикаго»

«Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» в первом домашнем матче, «Питтсбург» — с «Чикаго»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте опубликовала календарь на сезон-2021/22. После этого пресс-служба лиги выложила в Twitter расписание первых домашних матчей каждой команды в регулярном чемпионате, который стартует 12 октября.

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