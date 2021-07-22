Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте опубликовала календарь на сезон-2021/22. После этого пресс-служба лиги выложила в Twitter расписание первых домашних матчей каждой команды в регулярном чемпионате, который стартует 12 октября.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте опубликовала календарь на сезон-2021/22. После этого пресс-служба лиги выложила в Twitter расписание первых домашних матчей каждой команды в регулярном чемпионате, который стартует 12 октября.
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