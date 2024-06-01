Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Что значит ПРИЕХАВШИЕ???? Хватит уже ,говорите прямо - КТО??? таджики, казахи...К Т О ???? Толерантность хватит включ...«Русские твари»: ...
  • monax ЧЕРНЫФ
    Если ты ещё знал то что сейчас написал для телепроизнету я сказал немножко подругому я тебя отвечу так блять стань бо...Никабы – это не н...
  • Caltar
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«Русские твари»: двое приезжих угрожали продавщице из-за колбасы, а когда за ним приехали, вызвали подмогу, но это не помогло

«Русские твари»: двое приезжих угрожали продавщице из-за колбасы, а когда за ним приехали, вызвали подмогу, но это не помогло

Двое приезжих в российском городе зашли в магазин и купили колбасы. Однако вернулись через полчаса и сообщили продавцу, что колбаса, по их мнению, несвежая.

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Комментарии
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Александр Котов
Повесить бы иэ на дереве
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1 час.
C
Caltar
Без этих &quot;ценнейших специалистов&quot; город Мценск пропадёт,да и с демографии без них хреново будет,ведь они скорее всего весь кишлак с собой притащили!
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55 мин.
Пульхерия Djem
Что значит ПРИЕХАВШИЕ???? Хватит уже ,говорите прямо - КТО??? таджики, казахи...К Т О ???? Толерантность хватит включать!!! Они же говорили РУССКИЕ ТВАРИ, а не продавцы или горожане, а почему мы НЕ указываем их национальность.
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47 мин.

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