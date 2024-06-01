«Русские твари»: двое приезжих угрожали продавщице из-за колбасы, а когда за ним приехали, вызвали подмогу, но это не помогло

Без этих "ценнейших специалистов" город Мценск пропадёт,да и с демографии без них хреново будет,ведь они скорее всего весь кишлак с собой притащили!

Пульхерия Djem

Что значит ПРИЕХАВШИЕ???? Хватит уже ,говорите прямо - КТО??? таджики, казахи...К Т О ???? Толерантность хватит включать!!! Они же говорили РУССКИЕ ТВАРИ, а не продавцы или горожане, а почему мы НЕ указываем их национальность.