NASA предложило всем желающим поучаствовать в охоте за экзопланетами

Идея об иных мирах, которые к тому же могут быть обитаемы, будоражит человечество много веков. Однако первые надежные свидетельства существования планет, которые вращаются не вокруг Солнца, появились лишь в конце 1980-х и начале 1990-х годов.
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