Как не переплатить за ЖКХ летом: сезонные нормы, как проверить расчеты

Летний период — время, когда можно существенно сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги. Однако для этого необходимо внимательно проверять квитанции, сверять сезонные нормы потребления и знать свои права.
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