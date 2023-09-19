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Раиси выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество Тегерана

Раиси выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество Тегерана

Президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече в рамках недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество страны в переговорах России и Украины Об этом сообщает Newsweek.

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