Раиси выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество Тегерана

Президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече в рамках недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество страны в переговорах России и Украины Об этом сообщает Newsweek.