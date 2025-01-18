Ликвидирован командир батальона ВСУ в одном из поселков в ДНР

Российские силы ликвидировали командира батальона ВСУ в районе поселка Ямполь Российские военнослужащие ликвидировали командира украинского батальона в Донецкой Народной Республике, сообщили авторы Telegram-канала SHOT.
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