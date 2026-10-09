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Регионы России

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Евгению Евстигнееву исполняется 100 лет

Евгению Евстигнееву исполняется 100 лет

9 октября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева — народного артиста СССР, одного из самых известных и любимых актёров советского и российского кино и театра.

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