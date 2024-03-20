В США указали на опасность призыва Латвии к разрушению России

Агрессивная риторика некоторых европейских лидеров в адрес РФ недальновидна, поскольку в случае эскалации ситуации США не придут на помощь, пишет 19 марта американское издание Responsible Statecraft (RS).
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