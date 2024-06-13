В Архангельской области хотят высадить около 1,4 миллиона деревьев

В Вельском лесничестве состоялась акция «Сад памяти», в которой приняли участие около ста человек. Студенты Вельского сельскохозяйственного техникума, школьники, сотрудники Единого лесопожарного центра и УФСИН высадили более семи тысяч саженцев сосны.
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