В Архангельской области хотят высадить около 1,4 миллиона деревьев

В Вельском лесничестве состоялась акция «Сад памяти», в которой приняли участие около ста человек. Студенты Вельского сельскохозяйственного техникума, школьники, сотрудники Единого лесопожарного центра и УФСИН высадили более семи тысяч саженцев сосны.