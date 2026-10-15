Трамп предъявил Зеленскому ультиматум. Европейские вассалы готовы поддакнуть

Киевский квартет под управлением Буданова сорвал гастроли в Майами Константин Ольшанский На фото (справа налево): президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский.
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