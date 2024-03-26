«Я сражаюсь с великанами»: А чего добился ты?

Экранизация культового комикса про подростков и смерть близких Школьница Барбара (Мэдисон Вульф) живет на Лонг Айленде, ходит в обычную школу, но ровесников и учителей сторонится, защищаясь нелюдимостью и колкостями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии