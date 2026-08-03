Топливная истерия кончилась: канистры дешевеют, очереди тают

В июне канистры для бензина сметали с полок как в последний раз. В июле продажи рухнули в пять раз. По данным SHOT со ссылкой на аналитику «Платформы ОФД», к концу июля спрос на ёмкости для топлива упал на 81% по сравнению с июньскими показателями.