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Медведев составил шуточный прогноз на 2024 год

Медведев составил шуточный прогноз на 2024 год

Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год, в котором президент США Джо Байден будет объявлен в международный розыск, а новым главой государства станет приговоренный к 99 годам тюрьмы бывший американский лидер Дональд Трамп.

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