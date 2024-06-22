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Царьград

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  • Бендер Задунайский
    В Германии придум...
  • Тамара
    Опративили эти хохляцкие флаги, эти вышиванки. На что эта Украина надеялась развязывая вражду с Россией? Кто-то долже...В Германии придум...
  • Лорена Лагью
    Ну пусть бы летали на Сейшелы,Мальдивы,только бы ныть...Отдых в Анапе ста...

Военные на Украине стали оберегать себя от простого народа: Вешают плакаты на машины "Не ТЦК"

Военные на Украине стали оберегать себя от простого народа: Вешают плакаты на машины "Не ТЦК"

Складывается впечатление, что в данный момент существует две Украины. В одной из них всё хорошо: на фронте и в тылу сплошные достижения, о которых чиновники и депутаты регулярно докладывают президенту без полномочий.

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