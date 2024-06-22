Военные на Украине стали оберегать себя от простого народа: Вешают плакаты на машины "Не ТЦК"

Складывается впечатление, что в данный момент существует две Украины. В одной из них всё хорошо: на фронте и в тылу сплошные достижения, о которых чиновники и депутаты регулярно докладывают президенту без полномочий.
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