Пилоты пропавшего в Приангарье борта смогли собрать передатчик и выйти на связь

Выжившие пилоты самолёта Cessna 182, пропавшего во время выполнения мониторинга лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, смогли собрать из подручных материалов передатчик, который и спас им жизнь.
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