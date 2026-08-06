RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Пилоты пропавшего в Приангарье борта смогли собрать передатчик и выйти на связь

Пилоты пропавшего в Приангарье борта смогли собрать передатчик и выйти на связь

Выжившие пилоты самолёта Cessna 182, пропавшего во время выполнения мониторинга лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, смогли собрать из подручных материалов передатчик, который и спас им жизнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии