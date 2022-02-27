Безопасность превыше всего.

За добросовестную работу, качественное выполнение служебных обязанностей и оперативных задач Николай Степанов по итогам ежегодного соревнования по социально-экономическому развитию района признан лучшим сотрудником отдела по чрезвычайным ситуациям.
За добросовестную работу, качественное выполнение служебных обязанностей и оперативных задач Николай Степанов по итогам ежегодного соревнования по социально-экономическому развитию района признан лучшим сотрудником отдела по чрезвычайным ситуациям.
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