С 2018 года региональный Инжиниринговый центр оказал малому и среднему бизнесу Краснодарского края свыше 2,5 тысячи услуг на условиях софинансирования, при этом предприниматели оплачивают лишь пятую часть их стоимости.
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