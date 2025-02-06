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Вечерний Новосибирск

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Мусорные полигоны Новосибирска оказались отравлены мышьяком и хромом

Мусорные полигоны Новосибирска оказались отравлены мышьяком и хромом

Иск от управления Роспотребнадзора рассмотрели в Кировском районном суде Новосибирска. Надзорное ведомство в ходе проверки грунта Левобережного и Гусинобродского полигонов установило значительное превышение опасных веществ.

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