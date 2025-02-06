Мусорные полигоны Новосибирска оказались отравлены мышьяком и хромом

Иск от управления Роспотребнадзора рассмотрели в Кировском районном суде Новосибирска. Надзорное ведомство в ходе проверки грунта Левобережного и Гусинобродского полигонов установило значительное превышение опасных веществ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии